Cagliari-Lazio, dove vederla e probabili formazioni

La 26ª giornata di Serie A propone la sfida tra Cagliari e Lazio. Appuntamento oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 20.45 alla Unipol Domus. Una gara che pesa per entrambe.

La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a reagire dopo il 2-0 incassato all’Olimpico contro l’Atalanta, risultato che ha rallentato la corsa europea dei biancocelesti. Il Cagliari di Fabio Pisacane, sconfitto con lo stesso punteggio dal Lecce, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

Le probabili formazioni

Il Cagliari dovrebbe disporsi con il 4-3-3: Caprile tra i pali; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert in difesa; Adopo, Mazzitelli, Sulemana a centrocampo; tridente formato da Palestra, Kilicsoy e Esposito.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

La Lazio risponde con il 4-3-3: Provedel in porta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini a completare il quartetto di difesa; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor a centrocampo; in attacco il trio composto da Isaksen, Maldini e Noslin.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

Cagliari-Lazio, dove vederla

La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport, disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

La Lazio cerca risposte. Il Cagliari vuole trasformare la notte in un’occasione.