CAGLIARI, LA FIORENTINA APRE ALLA CESSIONE DI MINA – Yerry Mina si prepara a salutare Firenze. Il difensore colombiano è a un passo dall’approdo al Cagliari. Lo scarso minutaggio totalizzato con la maglia della Fiorentina ha spinto il centrale sudamericano a vagliare nuove opportunità.

La scelta di Mina è ricaduta sul club sardo. Il Cagliari aveva già palesato il proprio interesse nei confronti del calciatore classe ’94 e nelle ultime ore è arrivata l’apertura da parte della Fiorentina per la cessione. I dettagli della trattativa sono ancora da definire ma la fumata bianca pare vicina.

La parentesi di Yerry Mina in Toscana è stata deludente. Il colombiano ex Barcellona ed Everton ha indossato la casacca viola in appena sette apparizioni, per un totale di 185 minuti.

