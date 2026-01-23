Cagliari, Kiliçsoy: “Qui mi sento parte di una famiglia. Su Yildiz… “

Tra le rivelazioni di questo campionato c’è sicuramente Semih Kiliçsoy, attaccante in forza al Cagliari, arrivato in rossoblù in prestito la scorsa estate dal Besiktas. In un primo momento non ha trovato troppo spazio, ma Fabio Pisacane ha deciso di buttarlo nella mischia per la prima volta dal primo minuto contro il Pisa e, dopo aver segnato, non è più uscito dal campo. Il turco infatti è sempre partito titolare nelle gare successive siglando un’altra rete: un vero e autentico capolavoro contro il Torino, che lo stesso Pisacane ha definito “un numero da circo”.

Kiliçsoy si è raccontato ai microfoni di Il Corriere dello Sport, raccontando il suo arrivo a Cagliari, del suo passato al Besiktas e di come si sta trovando con il nuovo allenatore. Di seguito le sue parole.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

CAGLIARI, KILIÇSOY SI RACCONTA: “QUI SONO STATO ACCOLTO BENISSIMO, MI SENTO PARTE DI UNA FAMIGLIA. PISACANE? UN FRATELLO MAGGIORE”

IL GOL AL TORINO – “È stato un momento molto bello, emozionante, una rete che sento mia in tutto e per tutto. Se faccio solo gol belli? Effettivamente è vero”.

Ti potrebbe interessare Mercato Cagliari, due ritorni in Sardegna per concludere questa stagione Cagliari Calcio News 24/7

L’AMBIENTE – “Mi sono sentito parte di una grande famiglia fin da subito. Sono uno dei pochi stranieri in un gruppo con molti italiani ma questo aiuta a integrarti più in fretta. Ogni giorno Cagliari mi fa sentire tutto il suo affetto. Con chi ho legato di più? Tutti, dal mister ai compagni, mi stanno dando un grande supporto. Come mai ho scelto Cagliari? Le impressioni sono state molto positive fin da subito, soprattutto con l’allenatore e il presidente. Questo ha fatto la differenza e ho capito che per me sarebbe stata l’esperienza giusta per crescere”.

OBIETTIVI – “Con questa società, questo gruppo e questo tecnico non ci sono limiti. Ci sono tutti gli ingredienti per toglierci qualche soddisfazione, a partire dalla salvezza che è l’obiettivo principale. La sfida con la Fiorentina? Sarà uno scontro diretto, è vero, però allo stesso tempo abbiamo visto com’è andata con la Juve… Mi sento positivo, questa è la mia mentalità: approccio tutte le partite allo stesso modo, sia con una squadra di prima fascia sia con una che sta lottando per la salvezza”.

PISACANE – “Lavorare insieme mi ha subito motivato, lui è sempre stato molto diretto con me, mi parla chiaro. Mi dà tanti consigli, è quasi un fratello maggiore, una guida preziosa. Quale mister mi ha lasciato di più? Ognuno mi ha fatto crescere. Sono molto felice ora del rapporto con Pisacane, poi ho un bel ricordo di Gunes che ho conosciuto a inizio carriera al Besiktas. E anche il ct Montella, che sento spesso”.

L’AMICO YILDIZ – “Dopo Cagliari-Juve ci siamo parlati dopo la partita ma niente sfottò! Abbiamo parlato della gara e della vita in Italia. Ci conosciamo da tanti anni e ci sentiamo spesso, abbiamo un bel rapporto”.

Oltre a “Cagliari, Kiliçsoy: “Qui mi sento parte di una famiglia. Su Yildiz…”” leggi anche: