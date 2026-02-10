Cagliari, Kiliçsoy convince tutti: cifre e strategia per il riscatto

Il Cagliari sorpresa della stagione

Tra le rivelazioni di questa stagione di Serie A spicca senza dubbi il Cagliari guidato da Fabio Pisacane, tecnico giovane e moderno che alla prima esperienza nella massima serie sta conducendo i rossoblù verso una salvezza solida. Una squadra organizzata, valorizzata da scelte coraggiose sul mercato e da profili futuribili già sotto osservazione in tutta Europa.

Kiliçsoy, impatto immediato

Accanto a Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, il nome che ha inciso di più è quello di Semih Kiliçsoy. Arrivato dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto, l’attaccante turco ha conquistato spazio e titolarità grazie a gol pesanti e prestazioni mature. Dopo una fase di adattamento, il classe 2005 ha iniziato a brillare, dimostrando personalità e fiuto per il gol.

Le cifre del riscatto

L’accordo con il Besiktas prevede un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Una cifra che oggi il Cagliari considera sostenibile e strategica. Il direttore sportivo Angelozzi non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Come facciamo a non riscattarlo? Significherebbe essere matti…”.

Le parole di Angelozzi e lo scenario futuro

Il dirigente ha poi aggiunto: “È un giocatore forte, seguito da tante squadre in Europa. Assomiglia a Gerd Muller. Ha un potenziale enorme e farà parlare di sé”. Il suo nome è già nei database di diversi top club. Lo scenario è chiaro: riscatto e possibile futura plusvalenza. Una mossa che conferma l’ambizione e la lucidità del nuovo Cagliari.