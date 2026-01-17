Cagliari-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultimo atto del sabato di Serie A

Il sabato della 21ª giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Juventus, sfida dal peso specifico evidente per entrambe. All’Unipol Domus i rossoblù cercano punti per consolidare il proprio cammino, mentre la Juventus vuole continuità per restare agganciata alle zone alte della classifica.

Le scelte di Pisacane

In casa Cagliari arrivano segnali incoraggianti dalle condizioni di Yerry Mina. Il centrale colombiano, rientrato in gruppo dopo un fastidio al ginocchio, è candidato a guidare la linea difensiva dal primo minuto. A centrocampo Gianluca Gaetano insidia Mazzitelli per una maglia da titolare, mentre in avanti Fabio Pisacane valuta il tandem Semih Kilicsoy–Sebastiano Esposito, con Luvumbo e Borrelli pronti a incidere a gara in corso.

La Juve di Spalletti

Nella Juventus riflettori puntati su Francisco Conceicao, rientrato in gruppo ma destinato alla panchina. Luciano Spalletti è orientato a confermare Fabio Miretti sulla trequarti, a supporto di Kenan Yildiz, recuperato dall’influenza, e di Jonathan David. Sugli esterni agiranno Weston McKennie e Andrea Cambiaso, con Manuel Locatelli e Khephren Thuram in mezzo. In difesa guida Gleison Bremer, tra i pali Michele Di Gregorio.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

Dove vederla in tv

Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20.45. Disponibile anche su Now Tv e canale Sky 251.