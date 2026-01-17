Cagliari-Juventus, frenata bianconera: punti pesanti per i rossoblù

tifosi Cagliari, foto archivio © Stefano D’Offizi

Pioggia e vento alla Unipol Domus con il Cagliari che ospita la Juventus nel posticipo del sabato valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/2026.

Queste le formazioni iniziali:

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Kilicsoy, Obert; Gaetano, Esposito Allenatore: Fabio Pisacane

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David Allenatore: Luciano Spalletti

Match senza emozioni nel primo tempo e poi il gran gol del trentenne centrocampista Luca Mazzitelli che porta in vantaggio i rossoblù al 64′; dopo il gol, il Cagliari si abbassa e subisce la Juventus che con Yldiz crea le opportunità migliori: un’azione personale non conclusa, una parata di Caprile e uno sfortunato palo.

La sconfitta in Sardegna dopo sei risultati utili consecutivi ferma i bianconeri al quarto posto e offre alla Roma, impegnata domani proprio a Torino, l’occasione di superare la squadra allenata da Luciano Spalletti.

La prestigiosa vittoria della squadra guidata dal mister Pisacane porta ad otto i punti di vantaggio su Pisa e Fiorentina terz’ultime, quest’ultima in campo domani e prossimo avversario in Toscana per il Cagliari. Nel prossimo turno, invece, la Juventus ospiterà il Napoli con entrambe impegnate nei prossimi giorni in Champions League.

CAGLIARI-JUVENTUS, LE DICHIARAZIONI POST GARA NELLE INTERVISTE SKY SPORT

Mazzitelli: “Una notte bellissima che ci porteremo dentro, era una squadra forte, forse la più forte incontrata, sapevamo che dovevamo dare tutto. Il mister Pisacane ci fa capire l’importanza dei valori oltre a quelli tecnici, ce lo trasmette ogni giorno, conosce questa piazza“.

Luperto: “Dall’entusiasmo che si sente si capisce l’importanza della partita, abbiamo fatto bene a livello difensivo e poi sfruttato l’occasione. Abbiamo preparato bene la partita, fatto quello che ci ha chiesto il mister e adesso con questo spirito dobbiamo affrontare le prossime”.

Spalletti: “Il Cagliari l’ha meritata perché poi ha lottato su ogni pallone, si è chiuso bene, ha tentato di ripartire bene, non siamo riusciti ad essere più cattivi e ci sono delle partite che devono andare così, si va alla successiva. Abbiamo un obbligo verso il ruolo, la professione, dobbiamo essere pignoli e prendere tutti i minimi vantaggi perché possono fare la differenza. Dentro la nostra partita ho visto alcuni episodi dove ci è girata male, diventa difficile poi dire qualcosa ai giocatori, sono situazioni che capitano, gli avversari hanno usato un po’ di mestiere e nella successiva ci metteremo qualcosa di più”.

Pisacane: “C’è soddisfazione, la squadra ha messo dentro ordine, spirito e sacrificio, una vittoria contro una grandissima squadra e questo certifica ancora di più che quando manchiamo in certe gare fa parte del percorso. Questa sera i ragazzi sono stati eroici, una grandissima risposta, mi auguro la squadra possa imparare da questa partita e crescere in autostima. Le scelte? Gaetano ci permetteva il palleggio, mi ha colpito la sua fase di non possesso, ci dà una ulteriore freccia nell’arco. Felicissimo di aver fatto felice il mio popolo, li ringrazio per come ci stanno sostenendo e quello che stanno mettendo in forma di pazienza, la mia riconoscenza è doppia in questo momento“.