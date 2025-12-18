Cagliari, il ds Angelozzi segue Brescianini per il centrocampo

Foto © Stefano D’Offizi

Il Cagliari vuole rinforzare il proprio organico, se possibile, in tutti i reparti della rosa e per il centrocampo piace moltissimo il nome di Marco Bresciani. Il classe 2000 è un vecchio pallino del ds dei sardi Guido Angelozzi, il quale ha già lavorato con il giocatore ai tempi del Frosinone: è stato proprio Angelozzi infatti, a gestire la trattativa con il Napoli prima e con L’Atalanta poi.

CAGLIARI, OBIETTIVO BRESCIANINI: ANGELOZZI AL LAVORO GIÀ DAI PRIMI DI DICEMBRE

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Angelozzi è in pressing con l’Atalanta da circa due settimane per provare a battere sul tempo la concorrenza di altri due club del nostro campionato, tra cui la Lazio, altra squadra alla ricerca di innesti in mezzo al campo. La situazione entrerà nel vivo nelle prossime settimane, quando aprirà le porte ufficialmente il calciomercato invernale.

