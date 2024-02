CAGLIARI GIULINI RANIERI –

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio è Tommaso Giulini, presidente del Cagliari a parlare in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

“Talmente tanta delusione del mister e dei ragazzi nello spogliatoio e nessuno voleva parlare, erano tutti devastati da una sconfitta che nessuno si aspettava, c’era la speranza di invertire questo trend brutto. Ho sentito che il mister e i ragazzi si sono parlati a lungo anche fra di loro, ho preferito metterci la faccia e tanta voglia di preparare alla grande la partita di Udine e c’è grande concentrazione per arrivare tutti uniti all’obiettivo“.

Parole chiare sul mister Ranieri: “Fiducia nel tecnico e nei suoi collaboratori è totale, nessuno meglio di Claudio Ranieri può aiutarci ad uscire da questa situazione e non c’è dubbio che ci sarà lui fino all’ultima giornata, che sia ben chiaro che il nostro allenatore non è in discussione. Se dovessimo retrocedere, retrocederemo con Ranieri ma sia ben chiaro non è questione di riconoscenza, il tecnico ha esperienza e valori per uscire da questa situazione”.

Giulini aggiunge: “E’ un problema prevalentemente di testa, chi meglio di lui per lavorare su questi ragazzi. Gran parte sta rendendo sotto le aspettative, si devono prendere le loro responsabilità, seguire il mister e scendere in campo senza la paura perché c’è poca lucidità, tanti errori tecnici che non vedo fare in settimana e devono vivere per la salvezza, in campo entrano uomini e professionisti, convinti in campo che ce la faremo. Vedo un popolo compatto che vuole spingere e aiutare questa squadra“.

OLTRE A “CAGLIARI, GIULINI: RANIERI...”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: