Cagliari-Genoa, probabili formazioni e dove vedere il match
Cagliari e Genoa pronte alla sfida: le scelte dei tecnici
Il confronto tra Cagliari e Genoa mette in palio punti pesanti per la classifica di Serie A. La squadra di Fabio Pisacane prepara un undici votato all’equilibrio, con una difesa a tre composta da Luperto, Mina e Zappa davanti a Caprile. Sulle corsie agiranno Palestra e Obert, mentre in mezzo il tecnico valuta Gaetano come regista avanzato rispetto al rientrante Deiola. In attacco, Borrelli insidia Felici e Luvumbo per affiancare Sebastiano Esposito.
De Rossi punta sulla continuità per il suo Genoa
Il Genoa di Daniele De Rossi sembra orientato a ripartire dalle certezze recenti. In avanti spazio a Colombo, supportato da Vitinha, con Ekhator pronto a subentrare dopo aver risolto i problemi fisici degli ultimi giorni. In regia agirà Malinovskyi, affiancato da Frendrup ed Thorsby, anche se Ellertsson resta un’opzione concreta. Dietro, la linea a tre sarà guidata da Ostigard, con Leali tra i pali.
Cagliari-Genoa, le probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra; Gaetano, Prati, Folorunsho, Obert; Se. Esposito, Borrelli.
GENOA (3-5-2): Leali; Mercandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Dove vedere Cagliari-Genoa in diretta
Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 15. Gli abbonati potranno seguirlo tramite l’app disponibile su smart tv, Sky Q o tramite il canale dedicato su Sky, attivabile con il pacchetto aggiuntivo. Una sfida che promette intensità e che potrebbe incidere sugli equilibri della stagione di Serie A.
