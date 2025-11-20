Cagliari-Genoa, De Rossi: “Accolto benissimo, classifica non è la nostra”
Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta del Genoa sul campo del Cagliari. Le sue dichiarazioni principali:
“Abbiamo lavorato sui nostri principi, su qualcosa che necessitava di più tempo, siamo soddisfatti, ci siamo guardati un po’ intorno, capito dove stavamo e ce li siamo goduti. I Nazionali tornano con stati d’animo diversi, era inevitabile; è uno scontro diretto, magari chi ora è in zone nobili può essere risucchiata giù ma dobbiamo capire chi siamo e andare a cercare di vincere ogni partita, dominare il gioco e capire su quali spazi attaccare“.
De Rossi in città: “Sono stato accolto benissimo, ho trovato un sacco di genoani in giro, tutti fiduciosi e voglio ripagare questa fiducia“.
Il mister rossoblù aggiunge: “Il morale è abbastanza alto ma non possiamo definirci sereni e soddisfatti vista la classifica, non ci spetta e non dobbiamo stare lì. I giocatori di maggiore qualità non stanno benissimo ma non abbiamo problemi numerici, siamo tantissimi e a volte non è facile dare spazio a tutti quanti, penso la rosa andrà sfoltita. Voglio vedere una partita con intensità e attributi anche fuori casa. Deve diventare difficile farci gol ed essere più cattivi in area. Colombo? L’ho trovato bene, gli attaccanti sono così, è stato sempre positivo, tirerà ancora fuori il suo talento“.
Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del Genoa.
