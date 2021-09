CAGLIARI GENOA BALLARDINI Inesistente nel primo tempo, tira fuori gli artigli nella ripresa andando a rimontare e vincere la partita. Finisce 3 a 2 per il Genoa in Sardegna, decisive le mosse nella ripresa di Ballardini che schiera Vanheusden e Fares. Con il primo mette a posto al difesa, mentre l’esterno segna il gol decisivo

CAGLIARI GENOA BALLARDINI Prima vittoria in campionato per il Genoa dopo le prime due sconfitte consecutive, il Cagliari resta invece a quota un punto. Nel primo tempo il gol di Joao Pedro ha permesso ai sardi di chiudere in vantaggio, nella ripresa segna Ceppitelli, ma ecco che arriva la rimonta del Genoa con Destro e la doppietta di Fares

CAGLIARI GENOA BALLARDINI A fine gara, come ripreso da Dazn, ecco le parole del tecnico del Genoa:

“Questa è una grande vittoria contro una squadra forte Noi non siamo ancora a posto perché quando si cambia così tanto negli ultimi giorni di mercato e ti arrivano nuovi giocatori… però abbiamo un pregio: siamo molto seri e durante la settimana fatichiamo molto, questo è un premio”

CAGLIARI GENOA BALLARDINI Sulle sostituzioni, ben tre ad inizio ripresa come contro l’Inter, il mister ha così commentato:

“Non è mia abitudine fare così ma quest’anno, visto che siamo partiti con la rosa completa molto tardi, per metterci a posto e trovare equilibri ci vuole un po’ di tempo. Col Napoli non ci sono stati tanti cambiamenti dal punto di vista tattico. Il vantaggio nel nostro caso è questo, siamo molto seri, ci impegniamo molto e tutti si danno da fare”

LEGGI ANCHE