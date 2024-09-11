Cagliari, Gaetano: “Grande affetto, con il Napoli speciale, sarà dura. Nicola? Mi piace molto”
Gianluca Gaetano è tornato al Cagliari e dopo aver atteso, è pronto a concentrarsi sull’annata in Sardegna, come sottolinea il 24enne ai microfoni del club rossoblù:
“E’ stato bellissimo, super emozionante dopo due mesi difficili e una lunga attesa. L’affetto dei tifosi l’ho sentito, dei compagni ed è stato molto importante per me, ho sempre creduto fortemente alla trattativa e ringrazio la società, il presidente e il direttore. La mia famiglia e la mia fidanzata hanno contribuito tantissimo, ringrazio tutti per l’essere calciatore e anche con mio nonno ho un rapporto speciale“.
Il Gaetano fuori dal campo: “Amo stare con la famiglia, alla Play ogni tanto, sono un ragazzo tranquillo“.
Come ha visto il nuovo Cagliari: “Ho trovato un gruppo forte, sani principi e ognuno cerca di dare una mano al compagno. Il mister è molto forte, secondo me, sa trasferire bene le sue idee, mi piace molto“.
Gli obiettivi: “La salvezza al più presto e riuscire a fare altri gol rispetto all’anno scorso. La Nazionale? Se arriva la chiamata, mi farà solo piacere“.
Domenica, ore 18.00, Cagliari-Napoli: “Sarà speciale, giocare contro la squadra della tua città, del tuo cuore è sempre bello, molto difficile e combattuta, fanno un gioco un po’ più aggressivo e noi altrettanto, sarà fisica e dura nei duelli“.
