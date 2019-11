Cagliari – Fiorentina, estasi e pioggia (non solo) di gol: rossoblù al terzo posto prima della sosta

CAGLIARI FIORENTINA – Tutto esaurito alla Sardegna Arena dove il Cagliari ospita la Fiorentina all’ora di pranzo. Già nei primi venticinque minuti, è spettacolo rossoblù: in una giornata uggiosa, le giocate dei sardi esaltano e portano al doppio vantaggio firmato Rog e Pisacane che esaltano il pubblico.

Il primo gol è frutto di una giocata in velocità con filtrante di Radja Nainggolan per Rog che controlla e va a segno con un gran tiro, primo gol con il club isolano; dopo una gran sgroppata di Simeone che in diagonale impegna il portiere e non arriva Joao Pedro, il raddoppio arriva di testa con Fabio Pisacane. Al 35′, Nainggolan serve Simeone per il gol sottomisura di tacco dell’ex.

Al 38′, unico tiro della Fiorentina con Pezzella, pronto Olsen. Nella ripresa, primi minuti viola incoraggianti ma in contropiede, ancora assist di Nainggolan questa volta per Joao Pedro che festeggia il rinnovo contrattuale con il 4-0. Al 66′, dopo una parata di Olsen su Sottil, meritata rete personale per il belga che timbra il 5-0 con una botta delle sue.

Al 75′, Vlahovic sigla il gol della bandiera e il suo primo in Serie A.

Un peccato arrivi la sosta, perché i ragazzi del mister Rolando Maran scendono in campo quasi con il pilota automatico e sperano di continuare il momento esaltante. In attesa degli altri risultati, Cagliari terzo in classifica.

Nota obbligatoria: al 13′, con lo stesso numero di maglia di Davide Astori, gioco fermo e applausi.

Tabellino

CAGLIARI: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan (77′ Castro); Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Rolando Maran

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa (72′ Ghezzal)

Allenatore: Vicenzo Montella

Ammoniti: Castrovilli, Pulgar (FIO)

