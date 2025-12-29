Cagliari, finalmente Kilicsoy: pronto il riscatto dal Besiktas

Kilicsoy esplode in Sardegna

Il Cagliari prepara il riscatto di Semih Kilicsoy dal Besiktas per 12 milioni di euro. Ventenne, l’attaccante turco ha accumulato appena 221 minuti in 17 giornate di Serie A, ma contro Pisa e Torino si è consacrato con due reti decisive. Dal ruolo di comprimario a protagonista assoluto, Kilicsoy ha mostrato la stessa personalità che lo aveva caratterizzato già in patria, dove aveva debuttato a 18 anni con il Besiktas segnando 11 gol nella prima stagione.

L’intuizione di Giulini e il modello Piccoli

Il presidente Tommaso Giulini punta a replicare l’operazione riuscita con Roberto Piccoli, ceduto alla Fiorentina per 25 milioni dopo un prestito con riscatto a 12 milioni dall’Atalanta. Il direttore sportivo Guido Angelozzi valuta la situazione con attenzione, supportato dalle referenze fornite da Vincenzo Montella e dagli scout rossoblù. Il contratto prevede un prestito con diritto di riscatto, operazione che può trasformarsi in un affare importante se Kilicsoy confermerà le prestazioni recenti.

Caratteristiche e prospettive

Con 178 cm e fisico compatto, Kilicsoy ha capacità di finalizzazione elevate e viene paragonato a Sergio Agüero per forza e tecnica. Il suo rendimento cresce giorno dopo giorno, mentre il Cagliari punta a offrirgli continuità e fiducia. Il talento turco ha ora la strada spianata verso un futuro da protagonista, con occhi di club europei già puntati su di lui.