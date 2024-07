Mercato Cagliari: la dirigenza del club sardo avrebbe intrapreso i primi contatti con il Lecce per Youssef Maleh, centrocampista marocchino

L’intenzione di Davide Nicola, mago delle salvezze (anche di quelle in extremis, come quella raggiunta con l’Empoli negli istanti della gara contro la Roma, nel corso dell’ultima giornata dello scorso campionato), in vista della nuova avventura a Cagliari, sarebbe quella di ripartire da alcune certezze della passata stagione. Tra queste, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe rientrare il profilo di Youssef Maleh, centrocampista di proprietà del Lecce rientrato proprio dal prestito annuale in toscana. La duttilità mostrata nel corso delle esperienze vissute al Cesena, alla Fiorentina e al Venezia, tra le altre, consente al classe 1998 di disimpegnarsi in mediana, così come sulla trequarti.

Davide Nicola avrebbe richiesto uno sforzo alla società sarda per imbastire un tavolo di trattative che potrebbe condurre a Cagliari proprio Maleh, vincolato da un contratto con scadenza fissata a giugno 2027. Un primo contatto tra le parti sarebbe già avvenuto, ma andrà valutato il riscontro di Luca Gotti, allenatore del Lecce subentrato a marzo e che, quindi, non ha potuto disporre di Maleh nel corso del finale di stagione.

Nell’ultimo campionato di Serie A, il ventiseienne ha contribuito alla miracolosa salvezza dell’Empoli mettendo a referto trentaquattro presenze stagionali, corroborate da un assist, confezionato nella gara contro il Torino. Il centrocampista marocchino, ma con passaporto italiano, ha assistito solamente a due match dalla panchina, rispettivamente contro Fiorentina e Lazio, mentre ha saltato altrettante gare per squalifica, contro Inter e Frosinone. Maleh rappresenterebbe una certezza per Nicola dalla quale ripartire anche a Cagliari.

