Cagliari, Esposito: “Giovani, stiamo facendo bene, presto per la Nazionale”

Alessandro Collu · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Sebastiano Esposito è stato intervistato da Sky Sport: si parla di Nazionale e dell’avvio di stagione con il Cagliari. Così l’attaccante rossoblù:

“Sto facendo bene, penso di aver fatto buone prestazioni al di là dei gol e assist. Siamo una squadra giovane ma stiamo facendo una buona figura, La vittoria in casa contro la Roma ci può dare una spinta importante, importante cercare di ottenere più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo“.

Sabato trasferta di campionato a Bergamo contro l’Atalanta: “Squadra forte che non ha bisogno di presentazioni, andremo lì per giocarcela. Settore ospiti esaurito? Contentissimi, speriamo di regalargli qualche punto”.

I tanti napoletani in squadra: “Vengo da Napoli e quando una città ha il mare per me guadagna dieci punti; Cagliari è una bellissima città, si sta bene, non me ne pento“.

Il rapporto con i fratelli: “Non ci diamo tanti consigli ma ci sproniamo, siamo orgogliosi e fieri del nostro legame“.

Sebastiano Esposito e la Nazionale: “Troppo presto, devo pensare solo a far bene con il Cagliari e poi certo, è il sogno di tutti e giocarci con mio fratello sarebbe un sogno doppio“.