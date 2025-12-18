Cagliari, emergenza gol: Džeko idea di gennaio per l’attacco

Emergenza offensiva in casa Cagliari

Il Cagliari si muove con urgenza sul mercato invernale. Gli infortuni di Andrea Belotti e Mattia Felici, entrambi di lunga durata, hanno ridotto al minimo le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico. Una situazione che impone riflessioni immediate e scelte mirate, senza margini di errore.

Džeko, profilo esperto ma con molte incognite

Tra i nomi valutati figura quello di Edin Džeko, attualmente alla Fiorentina. Il centravanti bosniaco-erzegovese rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale, ma anche una scommessa. A pesare sono l’età, quasi quarant’anni, e un rendimento stagionale fin qui deludente: 11 presenze in Serie A senza gol né assist. Il suo contratto con la Fiorentina scade il 30 giugno 2026.

La concorrenza e il fattore Genoa

Sul giocatore non c’è solo il Cagliari. Anche il Genoa segue con attenzione la situazione, forte del rapporto personale tra Džeko e Daniele De Rossi. Una variabile che potrebbe incidere sulle preferenze del calciatore, qualora si aprisse concretamente la possibilità di cambiare maglia già a gennaio.

Le valutazioni della dirigenza rossoblù

Il Direttore Sportivo Guido Angelozzi procede con cautela. L’operazione Džeko viene considerata una soluzione di ultima istanza, da attivare solo in assenza di alternative più funzionali e di prospettiva. Il valore di mercato del giocatore, stimato da Transfermarkt in 1,60 milioni di euro, rende l’affare sostenibile, ma il Cagliari vuole certezze, non solo un nome di peso. In un momento così delicato della stagione, ogni scelta può fare la differenza.