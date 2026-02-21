Cagliari e Lazio muovono la classifica: senza reti alla Unipol Domus
tifosi Cagliari nella foto d’archivio © Stefano D’Offizi
Il Cagliari ospita la Lazio nel posticipo del sabato valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26. Gara non esaltante in Sardegna con i rossoblù desiderosi di voltare pagina dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Lecce mentre i biancocelesti continuano la loro discontinuità in stagione, alternando ottimi risultati a prove deludenti.
In evidenza, Marco Palestra con un’altra ottima prova e Danilo Cataldi nel finale: portieri quasi inoperosi, specchio dello 0-0 finale, terzo pareggio di fila ospite. All’85’, espulso Mina per doppia ammonizione.
Entrambe le squadre avanzano in classifica: il Cagliari raggiunge il Parma che giocherà domani contro il Milan mentre la Lazio è al momento nona. Nel prossimo turno, i sardi iniziano la giornata in trasferta venerdì contro il Parma mentre domenica è in programma Torino-Lazio.
CAGLIARI-LAZIO, TABELLINO
CAGLIARI: Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert,;Adopo, Mazzitelli (42` Idrissi), Sulemana, Palestra, Kilicsoy, Esposito (73` Trepy)
Allenatore: Fabio Pisacane
LAZIO: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini (72` Tavares); Belahyane, Rovella (60` Caaldi), Taylor; Isaksen (60` Cancellieri), Maldini (72` Ratkov), Zaccagni (84′ Noslin)
Allenatore: Maurizio Sarri
Ammoniti: Pellegrini, Zé Pedro, Provstgaard
Espulso: Mina (doppia ammonizione)
Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini