Cagliari e Lazio muovono la classifica: senza reti alla Unipol Domus

Alessandro Collu
1 min
Tifosi Cagliari
Foto © Stefano D'Offizi

tifosi Cagliari nella foto d’archivio © Stefano D’Offizi

Il Cagliari ospita la Lazio nel posticipo del sabato valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2025/26. Gara non esaltante in Sardegna con i rossoblù desiderosi di voltare pagina dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Lecce mentre i biancocelesti continuano la loro discontinuità in stagione, alternando ottimi risultati a prove deludenti.

In evidenza, Marco Palestra con un’altra ottima prova e Danilo Cataldi nel finale: portieri quasi inoperosi, specchio dello 0-0 finale, terzo pareggio di fila ospite. All’85’, espulso Mina per doppia ammonizione.

Entrambe le squadre avanzano in classifica: il Cagliari raggiunge il Parma che giocherà domani contro il Milan mentre la Lazio è al momento nona. Nel prossimo turno, i sardi iniziano la giornata in trasferta venerdì contro il Parma mentre domenica è in programma Torino-Lazio.

CAGLIARI-LAZIO, TABELLINO

CAGLIARI: Caprile;  Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert,;Adopo, Mazzitelli (42` Idrissi), Sulemana, Palestra, Kilicsoy, Esposito (73` Trepy)

Allenatore: Fabio Pisacane

LAZIO: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini (72` Tavares); Belahyane, Rovella (60` Caaldi), Taylor; Isaksen (60` Cancellieri), Maldini (72` Ratkov), Zaccagni (84′ Noslin)

Allenatore: Maurizio Sarri

Ammoniti: Pellegrini, Zé Pedro, Provstgaard

Espulso: Mina (doppia ammonizione)

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini

