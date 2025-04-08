Cagliari-Deiola ancora insieme: “Identità, appartenenza” del ventinovenne sardo
Alessandro Deiola e il Cagliari uniti a lungo: il quasi trentenne sardo, nato a cinquanta chilometri dal capoluogo della Sardegna è cresciuto con i colori rossoblù che gli apparterranno praticamente per tutta la carriera dopo la firma del rinnovo fino al 30 giugno 2029.
“Identità, appartenenza” e tra “sacrifici, perseveranza, passione, il sogno diventato realtà”, tra “salvezze, promozioni, emozioni, momenti difficili, gioie” e “chilometri su chilometri macinati in ogni gara, un lavoro prezioso e incessante” e “performance garantite”: così il sito ufficiale del club integra la comunicazione ufficiale di un “viaggio che continua” oltre le 190 presenze con il Cagliari.
