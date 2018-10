Cagliari – Chievo 1-0: Pavoletti di testa, quarantesimo in A [LIVE]

Cagliari – Chievo, cronaca e tabellino

Alla Sardegna Arena, il mister Rolando Maran ritrova il Chievo Verona per la prima volta mentre Giampero Ventura ritrova con affetto il Cagliari in una gara che mette in palio importanti punti salvezza, con i veneti che vorrebbero cancellare il segno meno dalla classifica ed iniziare una nuova fase del loro campionato.

Padroni di casa che controllano la gara, possesso palla e tentativi di pungere con Barella e Joao Pedro ma la prima occasione è con un tiro acrobatico di Leonardo Pavoletti, fuori non di molto al 9′. Al 15′, è proprio Pavoletti a siglare il suo quinto gol in campionato, svettando di testa su calcio d’angolo. Al 20′, Srna sfiora il raddoppio una partita a senso unico con il Chievo pericoloso solo poco prima dell’intervallo con una conclusione di Depaoli.

Cagliari: Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane; Padoin, Ionita, Bradaric, Barella, Castro; Joao Pedro, Pavoletti

Allenatore: Rolando Maran

ChievoVerona: Sorrentino; Bani, Rossettini, Cesar; Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini, Jaroszynski; Meggiorini, Stepinski

Allenatore: Gian Piero Ventura

Ammoniti: Giaccherini

Arbitro: Piccinini

