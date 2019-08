Cagliari – Brescia [LIVE]

CAGLIARI BRESCIA – Dall’inviato a Cagliari

[ Qui, le parole del mister Rolando Maran alla vigilia e qui il presidente Massimo Cellino ]

Esordio casalingo in campionato per il Cagliari che dopo l’amichevole con il Leeds e la gara di Coppa Italia contro il Chievo si presenta per la terza volta di fila davanti al proprio pubblico contro il Brescia neopromosso. Presente Massimo Cellino, cagliaritano ex presidente dei rossoblù e ora numero uno del Brescia in una gara speciale per lui, così come per Daniele Dessena, ricordato con affetto dal pubblico sardo.

Calcio di inizio ore 20.45.

Le probabili formazioni:

Cagliari: Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Nainggolan, Ionita, Birsa, Nandez; Joao Pedro; Pavoletti

Allenatore: Rolando Maran

Brescia: Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena, Tremolada; Morosini, Donnarumma

Allenatore: Eugenio Corini

Arbitro: Abbattista

