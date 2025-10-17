Cagliari-Bologna, Pisacane: “Avversario tra prima e seconda fascia, stupito da Orsolini. Kilicsoy ed Esposito…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 17 Ottobre 2025 · Aggiornato il 17 Ottobre 2025

A due giorni dalla sfida tutta rossoblù tra Cagliari e Bologna, mister Fabio Pisacane ha parlato nella conferenza di presentazione della gara interna dei sardi. Così Pisacane:

“Recuperiamo Gaetano, Mina ha fatto parziale, Zappa idem, Rodriguez ha recuperato… tante buone notizie, ci permette di avere più soluzioni. I Nazionali stanno tutti bene, sono rientrati con l’entusiasmo, ci preoccupiamo della situazione individuale del calciatore“.

Sul Bologna: “E’ una squadra con idee, intensità, frutto di un progetto costruito nel tempo, un allenatore preparatissimo che ha scritto pagine importanti per il Bologna, sicuramente una squadra che rispettiamo, sulle catene esterne ah fatto al sua forza in determinate partite, siamo pronti, cercando di dettare il ritmo e non andare sul loro. Una big? Si sta avvicinando per mercato, obiettivi e da anni stanno tracciando un percorso, una squadra ibrida tra prima e seconda fascia“.

Su Kilicsoy: “E’ stato impiegato in partite difficilissime, non ci meraviglia quello che ha fatto in Nazionale, secondo noi ha caratteristiche importanti e lo stiamo accompagnando nel percorso. Ha un talento, spero di non bruciarlo, dobbiamo essere equilibrato nei giudizi, non possiamo condannarlo se non nasconde la palla e va in porta da solo“.

Su Sebastiano Esposito: “L’ho visto come sempre, voglioso, gli piace spaziare, vuole libertà di pensiero e di giocata, ti permette di avere un gioco più corale“.

Un passo indietro sulla trasferta di Udine: “Sappiamo che Udine è un campo difficilissimo, abbiamo regalato, siamo stati molto fortunati e potevamo fare di più; alla fine nel calcio ha ragione chi fa punti“.

Pisacane conclude: “Si è vista identità, atteggiamento e non dobbiamo mai sbagliarlo, dobbiamo essere coerenti, mi auguro che i miei ragazzi continuino su questo. Luperto? Arruolabile a tutti gli effetti, un leader importante del nostro scacchiere. Borrelli? Contento di come si sta allenando, contento del suo primo gol, spero il primo di una lunga serie. Orsolini ben marcato da Obert l’anno scorso? Ha mostrato una maturità importante, mi ha stupito la crescita di Orsolini”.

