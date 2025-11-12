Cagliari, Belotti torna in Sardegna: rientro previsto in primavera

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Belotti torna a Cagliari per completare la riabilitazione

Andrea Belotti è tornato in Sardegna per proseguire il percorso di recupero dopo l’intervento al crociato. Terminata la prima fase riabilitativa a Bologna, l’attaccante del Cagliari lavorerà ora sotto la supervisione dello staff medico rossoblù. L’obiettivo è tornare in campo nella prossima primavera, seguendo i tempi fisiologici per questo tipo di infortunio.

Le immagini diffuse dal club sui social mostrano un Belotti sorridente e motivato durante gli esercizi di fisioterapia, tra cyclette e lavoro a terra. I tifosi, intanto, lo riempiono di messaggi di sostegno e affetto, consapevoli dell’importanza del suo ritorno per la squadra.

Un’assenza pesante per il Cagliari

Da quando Belotti si è fermato, il Cagliari non ha più trovato la vittoria. L’ultimo successo risale a metà settembre, proprio grazie a una sua doppietta decisiva. La mancanza del “Gallo” si è fatta sentire, sia in termini di leadership che di peso offensivo, con la squadra che fatica a ritrovare continuità sotto porta.

La dinamica dell’infortunio e i tempi di recupero

L’infortunio è avvenuto il 27 settembre, durante la sfida contro l’Inter, in un contrasto con Martínez. Gli esami hanno confermato la lesione al crociato, rendendo necessario l’intervento chirurgico. Ora il ritorno in Sardegna segna l’inizio della fase decisiva del recupero. Il Cagliari e i suoi tifosi attendono con fiducia il rientro del loro attaccante simbolo.

