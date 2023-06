CAGLIARI-BARI

Entro quattro giorni, una tra Cagliari e Bari guadagnerà l’ultimo posto per la Serie A: c’è tanto in palio nel doppio confronto che inizia oggi in Sardegna dove i rossoblù ospitano il pugliesi che in virtù della migliore posizione in classifica nella stagione regolare può contare su maggiori possibilità di risultato.

Sfida anche tra bomber e al nono minuto, la buona partenza dei rossoblú si concretizza con il colpo di testa vincente di Lapadula per la gioia della Unipol Domus. Al 15′, Bari vicino al pareggio con un colpo di testa che finisce di poco a lato di Zuzek e nell’azione seguente, fuorigioco di partenza e raddoppio Cagliari al termine dell’azione che non viene convalidato. Gara divertente e occasioni continue, testa Deiola e palla sulla traversa; Mancosu, centrale, para Caprile. Attorno alla mezz’ora, spinge il Bari e al 38′ dopo controllo Var viene concesso un calcio di rigore per fallo di mano in area: Cheddira non calcia bene ed é comunque bravo Radunovic nel disorientare l’attaccante e respingere in due tempi. Inerzia ora a favore del Cagliari ma ultima occasione ospite, ancora pericoli di testa ma il risultato non cambia.

Ripresa che inizia con Cheddira, sgusciante con uno dei movimenti suoi a chiamare in causa il portiere con una respinta di piede salva risultato. Al 60′, altra opportunità del Bari con Benedetti in area che prova la deviazione, c’è Radunovic. Al 77′, bella giocata corale dei sardi che non viene sfruttata: seguono cambi di Ranieri, finale sempre in bilico con ospiti che sorprendono la difesa e vanno nuovamente vicini al pari in una circostanza. Ultima chance da gol isolana per Nandez, senz’altro uno dei migliori che si fa male in occasione della sua girata che termina a lato. Finale con mischie in area Cagliari e Radunovic che prende e respinge tutto fino al nuovo Var che concede il secondo rigore della partita al Bari: nel recupero, trasforma Antenucci per l’1-1 finale.

