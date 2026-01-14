Cagliari, assalto a Tino Anjorin: i passaggi per completare il blitz

Tino Anjorin, centrocampista in prestito al Torino dall’Empoli, potrebbe finire al Cagliari già nel corso della sessione invernale: il punto

ANJORIN CAGLIARI – Qualità e muscoli da mostrare agli avversari in ottica salvezza. Il Cagliari avrebbe individuato in Tino Anjorin l’occasione perfetta per completare il reparto della mediana a disposizione di Mister Pisacane. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, sarebbe in corso una trattativa tra i sardi e il Torino per rilevare le prestazioni dell’ex centrocampista del Chelsea, con il Cagliari deciso a chiudere l’affare già nelle prossime ore. Per riuscirci, però, oltre a ricevere il benestare del calciatore alla nuova destinazione, probabilmente in prestito, i rossoblù dovranno comporre il numero di casa Empoli, club toscano che ha prestato il cartellino dell’inglese ai granata nel corso della sessione estiva.

Torino-Anjorin, il rapporto non decolla: possibile interruzione del prestito già a gennaio

La trattativa, infatti, era stata impostata sulla base di un prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni. Tra queste, evidentemente, la prima non soddisfatta per il buon esito dell’operazione sembra essere quella relativa alle presenze di Anjorin in maglia granata. Il classe 2001 è stato chiamato in causa in 7 occasioni in Serie A, nelle quali ha accumulato appena 155 minuti di gioco. Di ben poca rilevanza anche gli undici minuti totalizzati in Coppa Italia in tre match, con il Toro corsaro anche a Roma qualificato ai quarti di finale della competizione.

Anjorin, il Cagliari a colloquio con il Toro: trattativa viva

L’avventura dell’ex Chelsea in granata, dunque, non è da considerarsi esaltante. Proprio per questo, il Cagliari starebbe fiutando l’affare e conterebbe di definire l’operazione sulla stessa base di quanto concordato tra Empoli e Torino in estate. Anjorin, in casi di riscatto del Toro, sarebbe stato vincolato da un accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Eppure, l’avventura dell’inglese all’ombra della Mole sembrerebbe già destinata a esaurirsi. Il futuro del venticinquenne potrebbe colorarsi di rossoblù, con il Cagliari pronto al colpo.