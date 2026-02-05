Cagliari, Angelozzi: “Avanti con la strategia giovane. Prati, Luperto, Luvumbo, Kilicsoy…”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari ha parlato in conferenza stampa al termine della sessione di calciomercato invernale 2025/26. Le sue dichiarazioni principali:

“Ci sono stati dal mese di gennaio sette giocatori in entrata e sette in uscita. Abbiamo adottato la nostra linea di puntare sui giovani, lo abbiamo detto questa estate e di conseguenza stiamo procedendo su questa linea.

I primi due giocatori che abbiamo preso sono due giocatori esperti, abbiamo avuto tanti infortuni gravi e giocatori fuori, Belotti, Felice, Deiola e Folorunsho e siamo andati a cercare giocatori pronti, due prestiti, Dossena e Sulemana.

Dopo, una strategia di cercare giovani cercando di anticipare i mesi per farli ambientare così saranno più pronti.

Sulle cessioni, vedo agitazione per Luperto, avevo detto che era incedibile, dico sempre la verità, è un mio figlioccio, è stato con me pure a Lecce ma nel mercato succedono cose impreviste: una richiesta con una somma importante, abbiamo deciso di darlo via, personalmente sono un’aziendalista anche se mi sono sconfessato. Poi ci sono i casi Prati e Luvumbo, Prati ha giocato sedici partite, il mister ha avuto l’intuizione di Gaetano davanti alla difesa, ha capito che c’era poco spazio e lo abbiamo accontentato; Luvumbo aveva perso il posto, voleva cambiare aria e l’abbiamo accontentato“.

Il post di Luperto: “Capisco l’amarezza ma a volte bisogna prendere delle decisioni, convinti sia un bene per il club. Una società forte è quella che fa delle scelte, giochiamo contro squadre corazzate e ci battiamo contro queste. Se il club non ha risorse, cosa si fa? Ci dispiace, mi assumo la responsabilità, dispiace per i tifosi, è normale”.

Su Kilicsoy: “Sta facendo bene, in Italia e in Europa parlano di lui. Cercavamo di anticipare il riscatto, l’intenzione è di proseguire“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club sardo.