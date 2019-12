Buttaro Sarri: “Non è semplice interiorizzare il suo gioco”

BUTTARO SARRI – Del particolare momento calcistico che sta attraversando Maurizio Sarri ne abbiamo parlato con il collega Emilio Buttaro; corrispondente del quotidiano sudamericano in lingua italiana “La Voce d’Italia” e collaboratore di diversi giornali italiani.

BUTTARO SARRI – “Credo che l’ex allenatore del Napoli – ha spiegato Emilio – sia stato criticato in maniera eccessiva; anche se a parer mio il gioco espresso dai campioni d’Italia è sotto le attese. Non sono tantissime le prestazioni convincenti dei bianconeri eccezion fatta per le gare in campionato con Napoli e Inter; ed in Champions la trasferta sul campo dell’Atletico Madrid.

Per il resto troppe volte i match sono stati risolti grazie alle intuizioni dei fuoriclasse. I numeri in ogni caso – prosegue Buttaro – fanno riflettere e tra squalifiche, infortuni e flop vari la strada in campionato è complicata; anche grazie ad un’Inter strepitosa e ad una Lazio che al momento gioca il calcio più bello. Inoltre Cristiano Ronaldo in fase di ripresa ha fatto sicuramente meglio l’anno scorso con Allegri.

Certo, non è semplice interiorizzare il gioco di Sarri – conclude Emilio – ma in compenso possiamo gustarci un campionato aperto”.

