Burak Yilmaz-Lecce, c’è fiducia per la chiusura. Le ultime

I salentini provano a chiudere per Burak Yilmaz

Quando è uscita la notizia solo pochi giorni fa, si pensava quasi ad uno scherzo. In sede di mercato tutto può succedere e in quel di Lecce stanno imparando a capirlo. La squadra salentina – neopromossa in Serie A, campionato nel quale torna dopo sette anni di assenza – sta infatti proseguendo la trattativa per Burak Yilmaz.

Gli sviluppi della trattativa Burak Yilmaz-Lecce

Il Lecce ha il desiderio di ripresentarsi nel miglior modo possibile al grande appuntamento con la massima serie e lo vuole fare con un Burak Yilmaz in più. Come riportato da svariati media italiani nelle ultime ore, il club giallorosso – dopo aver incassato il benestare dell’attaccante turco – starebbe ora trattando con il Besiktas, club proprietario del suo cartellino dallo scorso gennaio.

Ma si aspetta proprio una mossa del giocatore, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal club di Istanbul e firmare al più presto con i pugliesi. Da oggi il DS Meluso è nella città turca per velocizzare l’affare, dopo aver trovato l’accordo con l’entourage di Yilmaz per un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Un attaccante da oltre 200 gol

Classe 1985, l’esperto bomber è uno degli attaccanti turchi più forti di sempre. Qualche anno fa, la Lazio fu vicina diverse volte a portarlo nella capitale ma senza mai riuscirci, così come l’Inter poco tempo dopo. Ora Burak Yilmaz sembra destinato ad arrivare davvero in Italia, ma più a sud, in una Lecce che ora può davvero sognare, dopo anni di lontananza dal grande calcio italiano.

Parliamo infatti di un attaccante che in carriera ha siglato oltre 200 gol, si è laureato due volte capocannoniere del massimo campionato turco e che ha vinto ben undici titoli in patria. Inoltre, come se non bastasse ancora, con 24 gol è attualmente il secondo miglior marcatore nella storia della nazionale turca.