Buon compleanno Udinese!

Oggi l’Udinese compie 122 anni essendo stato fondato il club friulano il 30 novembre del 1896

Con una nota sul sito ufficiale il club ha voluto così ricordare la propria storia:

“La storia dell’Udinese è la storia della squadra di calcio di una terra piccola e forte. La storia di una squadra che non ha paura di battersi, di lottare, di dare tutto per lasciare un segno. Senza proclami, con serietà, impegno e dedizione. È la storia di un outsider che sa di avere la responsabilità di rappresentare Udine e il Friuli in Italia e nel mondo. Di un club orgoglioso del proprio percorso, dello spirito con cui sa affrontare i momenti difficili e della forza che lo accompagna e lo fa rinascere quando tutto sembra perduto.

È, allo stesso tempo, la storia di una società che sa restare con i piedi per terra nei momenti più felici e guardare al futuro in un mondo a volte effimero. Perché il bianco e il nero, il lato positivo e quello negativo, sono due facce della stessa medaglia.

Buongiorno bianconeri di tutto il mondo. Festeggiamo insieme un club nato il 30 novembre del 1896. E ricordiamo quelli che vi hanno giocato, che l’hanno amato e che hanno dato il loro contributo e la loro passione perché possa essere ammirato e rispettato. Buon compleanno Udinese.”