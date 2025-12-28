Buffon contro la Juventus: Louis debutta col Pisa alla Cetilar Arena

Un debutto carico di simboli

Certe partite raccontano più di un risultato. Pisa-Juventus lo ha fatto attraverso una storia che intreccia passato e futuro. Alla Cetilar Arena, sabato sera, Louis Buffon ha vissuto il suo primo incrocio con la Juventus, il club che ha reso immortale il cognome che porta sulle spalle. Il classe 2007, nazionale della Repubblica Ceca, è entrato in campo all’84° minuto, pochi istanti prima che il match si chiudesse sullo 0-2.

La Juventus soffre, poi colpisce

La Juventus ha faticato più del previsto contro un Pisa combattivo, penultimo in classifica ma mai domo. I bianconeri hanno trovato il vantaggio solo al 73°, grazie all’autogol di Arturo Calabresi, che in scivolata ha deviato nella propria porta un cross teso di Weston McKennie. Nel recupero, con i toscani sbilanciati, è arrivato il raddoppio firmato dal turco Kenan Yildiz, a porta vuota, per il terzo successo consecutivo. Una vittoria che proietta la Vecchia Signora momentaneamente al terzo posto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Louis Buffon, una scelta diversa

L’ingresso in campo di Louis Buffon ha acceso l’emozione sugli spalti. Figlio di Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e campione del mondo con l’Italia, ha scelto un percorso personale, vestendo la maglia della Repubblica Ceca. Con l’Under 19 si è già messo in luce, segnando una tripletta sia contro l’Irlanda del Nord sia contro l’Azerbaigian nelle qualificazioni europee.

Il presente del Pisa, lo sguardo al futuro

Per il Pisa resta una classifica complicata, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare e l’unica vittoria stagionale contro la Cremonese. Ma il debutto di Louis Buffon rappresenta un segnale. Non solo di continuità familiare, ma di un talento che cerca la propria strada, anche quando il destino lo mette di fronte alla storia.