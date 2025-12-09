Brugge shock: Leko in panchina prima del match contro l’Arsenal

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 10 Dicembre 2025

Cambio in panchina al Club Brugge prima dell’Arsenal

Il momento scelto dal Club Brugge per cambiare guida tecnica ha scosso l’ambiente. A poche ore dalla decisiva sfida di champions league contro l’Arsenal, la dirigenza ha sollevato dall’incarico Nicky Hayen, affidando la squadra a Ivan Leko, un volto già noto ai tifosi. Il croato, 47 anni, torna dove ha lasciato ottimi ricordi, dopo aver guidato il club tra il 2017 e il 2019. Il suo arrivo, però, ha colto di sorpresa il Gent, squadra in cui era sotto contratto fino a questa mattina.

La decisione improvvisa che cambia la stagione

Il rendimento altalenante della squadra ha pesato sulla scelta. Il ko per 3-2 contro il Saint-Truiden ha fatto scivolare il Club Brugge al terzo posto, cinque punti dietro l’Union Saint-Gilloise. Un campanello d’allarme che ha convinto la società a intervenire. L’addio a Hayen, in carica da marzo 2024, è arrivato dopo un allenamento mattutino che sembrava procedere normalmente. La clausola rescissoria presente nel contratto di Leko ha facilitato un’operazione che il presidente del Gent, Sam Baro, ha definito spiazzante.

Leko ritrova il Brugge con l’Arsenal all’orizzonte

Il ritorno di Leko nasce dalla necessità di riaccendere una squadra che in Europa conta appena quattro punti in cinque partite. Per restare in corsa verso gli ottavi, servirà battere l’Arsenal. Una missione complessa, ma affidata a un tecnico che conosce l’ambiente e ha già dimostrato di saperla trasformare in una squadra competitiva nei momenti più delicati.