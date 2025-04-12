Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Aprile 2025

Mike Maignan, nel corso della gara tra Udinese e Milan, si è scontrato con il compagno di squadra, Jimenez: l’esito degli esami in ospedale

MAIGNAN UDINE ESITO ESAMI – Il terribile scontro con il compagno di squadra, Jimenez; gli attimi di profondo sconforto dopo aver notato il calciatore a terra e l’immediato trasporto in Ospedale da parte dello staff medico accorso per sincerarsene delle condizioni. Serata da brivido per Maignan e tutto il mondo sportivo collegato alla sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Al minuto cinquantaquattro, sul risultato di due reti a zero per il Milan, l’estremo difensore rossonero è stato costretto a abbandonare il terreno di gioco con l’ausilio della barella a causa di uno scontro fortuito con Jimenez in uscita, su azione di rimessa degli avversari. Con il portiere francese immobilizzato a terra, i compagni hanno immediatamente chiamato i medici per le procedure di primo soccorso al trentenne.

Maignan, esiti degli esami negativi: ora, ritorno a Milano e riposo assoluto

Dopo una notte trascorsa a Udine, gli esiti degli esami cui è stato sottoposto Maignan hanno fornito esito negativo. Di conseguenza, il calciatore potrà rientrare a Milano già nel corso della giornata odierna. Secondo quanto appreso da Milannews.it, l’ex Lille dovrebbe osservare qualche giorno di riposo assoluto, almeno fino a martedì, prima di eseguire altri esami per un secondo riscontro negativo. A quel punto, quella del Bluenergy Stadium resterà da archiviare quale altra serata controversa per il francese, già bersaglio di fischi nel corso della prima frazione, a ogni pallone toccato, per quanto accaduto lo scorso 20 gennaio.

Da sottolineare, però, il lungo applauso da parte del pubblico di casa nel momento in cui Maignan è stato trasportato al di fuori del rettangolo verde. Tanta, tantissima paura, ma il peggio sembra già scongiurato. Un sospiro di sollievo dopo attimi di brivido.