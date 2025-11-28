Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Brighton e Nottingham Forest su Honest Ahanor

Il talento di Honest Ahanor ha catturato l’attenzione di due club di Premier League, Brighton e Nottingham Forest, pronti a investire sul giovane difensore dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sport Witness, entrambe le società inglesi valutano un’offerta significativa per anticipare la concorrenza, consapevoli del potenziale del diciassettenne nigeriano.

La richiesta dell’Atalanta e il contesto di mercato

L’Atalanta ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, una cifra che riflette la crescita del giocatore e l’importanza che ha già assunto nella rosa bergamasca. Acquistato dal Genoa per 17 milioni la scorsa estate, Ahanor ha disputato 7 partite in Serie A, mostrando personalità e una struttura atletica che lo rendono uno dei profili più interessanti della nuova generazione. Il suo valore attuale su Transfermarkt è di 20 milioni, ma la forbice con la richiesta del club bergamasco evidenzia l’investimento strategico fatto dagli Orobici.

Il precedente tentativo del Chelsea

Prima dell’arrivo a Bergamo, il Chelsea aveva provato a bloccarlo già a giugno, intuendone le qualità. L’operazione non andò in porto, ma l’interesse inglese non si è mai sopito. Il contratto fino al 2028 e uno stipendio da 930 mila euro annui mettono l’Atalanta in una posizione di forza nelle trattative.

Un difensore già pronto per il salto

La sensazione è che Ahanor possa diventare uno dei nomi caldi della prossima finestra. Brighton e Nottingham Forest studiano l’affondo decisivo, mentre l’Atalanta valuta se monetizzare o puntare sul suo sviluppo. L’inverno potrebbe segnare il primo grande snodo della sua carriera.

LEGGI ANCHE: