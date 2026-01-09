Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
© foto Stefano D’Offizi
Comunicati di Atalanta e Fiorentina che ufficializzano l’arrivo in viola del centrocampista Marco Brescianini: si tratta di un prestito con opzione e obbligo di acquisizione al verificarsi di determinate condizioni.
Il club bergamasco augura al venticinquenne “le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione sportiva”.
Le sue prime parole sui canali ufficiali della Fiorentina:
“Sto benissimo, non vedo l’ora di mettermi in gioco. Il colloquio con il mister è stato molto piacevole, l’ho trovato molto carico, speriamo di fare bene e dare una bella svolta.
Metterò tutta la mia professionalità e impegno, suderò la maglia per questa società con una storia incredibile, spero di ripagare la fiducia.
Nasco come mezz’ala ma negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due, conosco tutti i ruoli anche se preferisco essere vicino alla porta per inserimenti, gol.
L’esterno sinistro è un ruolo che ho fatto meno, nel calcio moderno i ruoli contano ma relativamente, si parla più di occupazione degli spazi.
Quando ti chiama una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no, sappiamo sta attraversando il momento un po’ così ma anche grazie ai tifosi, alla gente, la Fiorentina non molla e ci sono buoni presupposti per fare bene sia livello personale che di squadra“.