Marco Brescianini, centrocampista di proprietà del Frosinone, sarebbe finito nel mirino del Napoli: chieste informazioni all’entourage

Foto di Stefano D’Offizi

Trentasette presenze impreziosite da quattro reti, due delle quali lussuose contro l’ex squadra, il Milan, e la Juventus, a Torino, che non hanno evitato, suo malgrado, la retrocessione in Serie B del Frosinone, ma che l’hanno reso uomo mercato del nostro campionato. Una magra consolazione, certamente, ma un risvolto più che positivo per Marco Brescianini, centrocampista proveniente dalle giovanili rossonere, il cui cartellino è stato rilevato a titolo definitivo dai ciociari nel corso della passata stagione. Ora, dopo i primi concreti interessamenti dell’Atalanta, della Lazio (prima di virare su Castrovilli) e del Villareal, anche il Napoli pare iscritto alla corsa per il mediano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il centrocampista, classe 2000, sarebbe finito nel mirino di Antonio Conte per rinforzare una zona nevralgica del campo orfana per l’addio di Piotr Zielinski, con il polacco passato all’Inter mediante la formula a parametro zero.

Nel corso dell’incontro con gli agenti, non si sarebbe ancora parlato di eventuali cifre da mettere sul tavolo del Frosinone, proprietario del cartellino del mediano di Calcinate fino al 2027, ma l’eventuale bagarre potrebbe coinvolgere direttamente anche il Milan, spettatore più che interessato in quanto si è garantito il 50% sulla futura rivendita del calciatore in sede di trattative con la società gialloblu. Brescianini, intanto, attende di capire quale sarà il proprio futuro consapevole quanto un’ottima stagione, la scorsa, gli abbia consentito di divenire uomo mercato per la nostra Serie A, e non solo.

