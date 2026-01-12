Brentford su Cancellieri, la Lazio apre alla cessione: cifre e scenari

Un interesse concreto dalla Premier League

Il Brentford ha acceso i riflettori su Matteo Cancellieri, esterno offensivo della Lazio, profilo che il club inglese segue con attenzione in vista del mercato di gennaio. La dirigenza biancoceleste non considera il giocatore incedibile e, davanti a un’offerta economicamente rilevante, è pronta ad aprire alla trattativa.

La posizione della Lazio

In casa Lazio la fiducia nel potenziale di Cancellieri resta intatta, ma la gestione del mercato impone valutazioni pragmatiche. Angelo Fabiani e Claudio Lotito potrebbero dare il via libera a una cessione per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, ritenuta congrua per età, margini di crescita e rendimento. Nei mesi scorsi era stato avviato un dialogo per il rinnovo, ma le priorità legate alle situazioni di Basic e Marusic hanno congelato ogni discorso.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Numeri e contratto

Classe 2002, Cancellieri è legato alla Lazio fino al 30 giugno 2027. In questa stagione di Serie A ha collezionato 12 presenze, impreziosite da tre gol, oltre a una presenza con la Nazionale italiana. Dati che ne hanno rafforzato il profilo anche a livello internazionale, pur a fronte di una valutazione Transfermarkt pari a 5,5 milioni.

Scenari e precedenti

La richiesta attuale segna un netto rialzo rispetto all’estate 2025, quando la valutazione oscillava tra 10 e 15 milioni e un’offerta dell’Olympiacos da 4,7 milioni fu respinta. Ora l’ipotesi Premier League è concreta: se il Brentford affonderà il colpo, il futuro di Cancellieri potrebbe parlare inglese.