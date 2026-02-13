Bremer: “Inter? Vogliamo vincere a casa loro. Scudetto? È andato”

È la settimana del derby d’Italia e l’attesa è quasi finita. Inter e Juventus si affronteranno domani sera ore 20:45 allo stadio San Siro, con i nerazzurri che cercano il successo per allungare ulteriormente in campionato, mentre i bianconeri sono a caccia di punti fondamentali per la corsa Champions. Uno dei protagonisti della gara sarà Gleison Bremer, il quale ha parlato oggi ai microfoni di DAZN. Il centrale brasiliano non ha parlato solo della gara, ma si è soffermato anche su altre tematiche, come la possibilità di rientrare in lotta Scudetto, un pensiero su mister Spalletti e i Mondiali che lo attendono con il suo Brasile. Di seguito le sue parole.

JUVE, BREMER: “SAPPIAMO LA FORZA DELL’INTER, MA VOGLIAMO VINCERE IN CASA LORO. LO SCUDETTO ORMAI È ANDATO”

INTER-JUVE – “Sappiamo della forza dell’Inter, negli ultimi anni ha fatto già due finali di Champions. Sono una squadra esperta, giocano da tempo insieme, ma anche noi siamo la Juventus. Abbiamo iniziato un percorso con Spalletti, le ultime partite abbiamo dimostrato che potevamo vincere. Contro di loro vogliamo farlo, anche se siamo a casa loro. Thuram e Lautaro? Sono due attaccanti forti, sono giocatori di livelli internazionali, hanno fatto finali di Champions. Sono veloci, forti fisicamente e dentro l’area…”.

SCUDETTO SFUMATO – “Siamo lontani dallo Scudetto, lo sappiamo tutti, ormai è andato. Dobbiamo fare il massimo e cercare di centrare l’obiettivo che è la Champions”.

SPALLETTI – “Ha detto che non gli piace che parliamo di lui. Sappiamo tutti le sue qualità, siamo all’inizio del percorso, manca tanto da fare. Bisogna stare con i piedi per terra e continuare a lavorare. È esperto. Ha già vissuto tante situazioni, è un po’ come un filosofo, parla di cose anche a livello mentale“.