Brann-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il precedente nella fase a girone unico, Brann e Bologna tornano a incrociarsi nei playoff di Europa League. Fischio d’inizio alle 18.45 per una gara che pesa, soprattutto per la squadra di Vincenzo Italiano, chiamata a dare continuità europea alla propria crescita.

Le scelte di Alexandersson

Il Brann si affida al 4-3-3 disegnato da Alexandersson. In porta Dyngeland, difesa composta da De Roeve, Knudsen, Boakye e Dragsnes. In mezzo al campo Kornvig, Sorensen e Pedersen garantiscono corsa e inserimenti. Davanti tridente formato da Mathisen, Holm e Haaland, con l’obiettivo di attaccare la profondità e sfruttare le corsie.

Le mosse di Italiano

Il Bologna risponde con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski; linea difensiva con Joao Mario, Vitik, Lucumí e Miranda. In mediana coppia formata da Freuler e Moro, chiamati a dare equilibrio e qualità nella prima costruzione. Sulla trequarti spazio a Orsolini, Odgaard e Rowe, alle spalle di Castro.

Per i rossoblù è una sfida che richiede maturità. Servirà gestione dei ritmi e lucidità nei momenti chiave.

Brann-Bologna, le probabili formazioni

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

Dove vedere Brann-Bologna in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, visibile tramite app su smart tv e dispositivi come PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il Bologna vuole confermare il proprio percorso europeo. Il campo dirà se la crescita è definitiva.