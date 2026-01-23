Brahim Díaz, il Real valuta le offerte: pressing Tottenham e Milan

Il futuro di Brahim Díaz al Real Madrid è nel vortice del calciomercato. Nonostante un accordo per il rinnovo fino al 2030 sia stato raggiunto in estate, l’attaccante marocchino, reduce dalla Coppa d’Africa disputata con il Marocco, cerca più minutaggio e il club valuta le cospicue offerte in arrivo.

L’assalto del Tottenham e il sogno Milan

In prima fila c’è il Tottenham Hotspur, che ha già presentato un’offerta formale di 60 milioni di euro per assicurarsi il giocatore. A contendersi Díaz è anche il Milan, dove il numero 10 ha già brillato in prestito. I rossoneri stanno preparando un’offerta vicina ai 50 milioni, puntando sul forte desiderio del giocatore di tornare a San Siro.

La decisione è al Real Madrid

Il Real Madrid apprezza il talento e la versatilità di Brahim Díaz, ma la concorrenza in attacco è ferocissima. Un’offerta nell’ordine dei 60 milioni rappresenterebbe un’opportunità finanziaria significativa per il club spagnolo, che dovrà scegliere se trattenere una riserva di qualità o monetizzare. Le prossime settimane saranno decisive per il destino del fuoriclasse marocchino.