Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford

Una scelta obbligata per tornare a giocare

La carriera di Edoardo Bove è pronta a ripartire dall’Inghilterra. Dopo mesi di attesa e riflessione, il centrocampista classe 2002 è a un passo dalla firma con il Watford. A confermarlo è Fabrizio Romano, secondo cui l’accordo è ormai vicino e il giocatore spinge con decisione per il trasferimento. Per rendere possibile il rientro in campo, Bove ha già risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Roma, chiudendo un capitolo importante della sua giovane carriera.

Lo stop in Italia e il nodo regolamentare

La scelta dell’estero nasce da una necessità, non da una fuga. Dopo l’arresto cardiaco del 1° dicembre 2024, avvenuto durante Fiorentina-Inter, e il successivo impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è stata preclusa l’idoneità sportiva in Serie A. Le rigide normative sanitarie italiane non consentono l’attività agonistica in casi simili, nonostante il pieno recupero fisico e il costante monitoraggio medico.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Watford come nuovo inizio

Il Watford, club inglese di Championship di proprietà di Gino Pozzo, rappresenta l’occasione per tornare a sentirsi calciatore. La squadra, attualmente sesta in classifica e guidata dal direttore sportivo Gianluca Nani, punta a rientrare in Premier League dopo stagioni di assestamento. Per Bove è una rinascita sul modello Christian Eriksen: cambiare Paese per continuare a inseguire il proprio percorso. Ciò che significa veramente è una seconda possibilità, conquistata con coraggio e lucidità.