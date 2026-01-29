Bournemouth fa sul serio: offerta da 30 milioni per Luis Henrique

Il mercato di gennaio si scalda con un possibile colpo transalpino. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il Bournemouth ha messo nel mirino l’esterno destra dell’Inter, Luis Henrique, e ha presentato un’offerta formale di circa 30 milioni di euro. La trattativa, però, è legata a un altro affare che si sta svolgendo a Milano: il possibile ritorno di Ivan Perisic dal PSV Eindhoven.

L’Inter, infatti, ha una condizione ben precisa per lasciar partire il brasiliano: deve prima assicurarsi un suo sostituto. L’obiettivo numero uno del club nerazzurro è proprio il croato Perisic, ex bandiera del club, considerato la scelta ideale per rinforzare il reparto in vista della fase decisiva della stagione.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Una prima offerta rifiutata e le ragioni dell’Inter

Nonostante l’interesse concreto del Bournemouth, i negoziati non sono stati semplici. L’Inter ha già respinto una prima proposta dei Cherries, giudicata insufficiente a coprire l’investimento di 23 milioni di euro fatto nell’estate 2025 per strappare Henrique all’Olympique Marseille. Il club italiano, consapevole delle regole finanziarie, non intende registrare una perdita di capitale e punta a recuperare almeno la cifra spesa.

Il brasiliano, 24 anni, ha deluso le aspettative a San Siro. Nonostante l’infortunio di Denzel Dumfries gli abbia garantito spazio (17 presenze in campionato e 4 in Champions League), le sue prestazioni sono state sotto tono, senza gol all’attivo e con un solo assist. Per questo, il tecnico Cristian Chivu lo ha gradualmente estromesso dai suoi piani.

La partita dipende da Perisic

Tutto è quindi nelle mani della dirigenza interista, guidata da Giuseppe Marotta. Se l’Inter riuscirà a chiudere l’affare con il PSV per Perisic nelle prossime ore, il via libera per Luis Henrique diventerà molto più probabile. In caso contrario, il club potrebbe decidere di trattenere il brasiliano come copia fino al termine della stagione, non volendo rischiare di rimanere scoperti in un reparto già provato dagli infortuni.

I prossimi due giorni saranno decisivi. Mentre il Bournemouth attende un segnale, a Milano si gioca una delicata partita a scacchi che potrebbe ridefinire l’assetto della fascia destra nerazzurra.