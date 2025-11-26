Borussia Dortmund, record mondiale al Signal Iduna
Il Borussia Dortmund entra nel Guinness dei primati con un progetto green di portata storica. Sul tetto dello Signal Iduna Park è stato completato l’impianto fotovoltaico più potente al mondo installato su uno stadio.
Il primato certificato
L’impianto, ufficialmente certificato dal Record Institute Germany, vanta 11.132 moduli con una potenza totale di oltre 5 megawatt. Un record assoluto che supera qualsiasi altra installazione simile a livello globale, confermando l’impegno del club nella sostenibilità ambientale.
L’impatto energetico
Grazie a questo sistema, il BVB coprirà circa la metà del fabbisogno energetico del suo stadio, con un risparmio annuo stimato di 1.700 tonnellate di CO₂. A completamento dell’opera, nelle prossime settimane verrà integrato un sistema di accumulo da 3,7 megawattora.
Le dichiarazioni
L’amministratore delegato Hans-Joachim Watzke ha espresso grande soddisfazione: “Il Signal Iduna Park simboleggia il nostro impegno olistico per la sostenibilità”. Anche il direttore generale Carsten Cramer ha sottolineato l’eccellente collaborazione con il partner RWE per questo progetto strategico di decarbonizzazione.
