Borussia Dortmund-Inter, formazioni e tv: sfida da top 8

Ultima chiamata europea per l’Inter, attesa stasera al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund nell’ottava giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League. I nerazzurri hanno un solo obiettivo: vincere e sperare in una combinazione favorevole di risultati per entrare tra le prime otto del torneo.

Inter, serve un’impresa a Dortmund

La squadra di Cristian Chivu arriva a questa sfida consapevole delle difficoltà, ma anche della propria solidità europea. L’Inter ha mostrato equilibrio e personalità nel girone e sa che a Dortmund servirà una prestazione completa, fatta di attenzione difensiva e cinismo offensivo. L’impatto ambientale del Signal Iduna Park rappresenta un ostacolo ulteriore, ma anche uno stimolo per un gruppo abituato alle grandi notti.

Le probabili formazioni

Il Borussia Dortmund di Niko Kovač dovrebbe disporsi con il 4-5-1: Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy.

L’Inter risponde con il consueto 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

Dove vederla in tv

La gara Borussia Dortmund-Inter, in programma stasera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con possibilità di seguirla anche in streaming su NOW e Sky Go. Una notte europea che può cambiare il destino stagionale dei nerazzurri.