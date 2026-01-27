Borussia Dortmund-Inter, Chivu: “Non semplice, stiamo crescendo; schietto e chiaro con tutto il gruppo”

Cristian Chivu ha parlato da Dortmund ai microfoni Sky Sport e poi nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League dell’Inter contro il Borussia. Così il tecnico nerazzurro:

“Siamo un po’ indietro in questa competizione, avevamo aspettative diverse, ci siamo messi in una situazione dove non dipende solo da noi ma vogliamo fare una grande gara per portare a casa quello che ultimamente ci è mancato. Entriamo in campo per vincere, essere dominanti, fare una grande prestazione e poi a fine partita vedremo come siamo messi”.

Sul Borussia Dortmund: “Tradizione, storia del calcio europeo è una squadra top, non è mai semplice qua, poche ottengono risultati ma cercheremo di fare del nostro meglio“.

Lautaro diffidato: “Non abbiamo tempo di fare calcoli, si gioca tanto, spesso, si cerca di mettere la migliore formazione possibile. Titolare? Non lo so“.

“Ho visto la squadra che ha abbracciato Luis Henrique, l’ha abbracciato e applaudito, sono stato schietto, chiaro con lui e con tutto il gruppo, abbiamo parlato della mia scelta. Sommer è un portiere con esperienza, sa gestire determinati momenti, quello che conta è la stima e il rispetto dei loro compagni“.

BORUSSIA DORTMUND-INTER, CHIVU IN CONFERENZA

“Questa squadra ha l’ambizione di essere competitiva, lavorano quotidianamente per crescere il livello, aggiungere qualcosa he forse nel passato è mancato, stanno facendo bene, hanno sempre reagito, pronti ad abbracciare qualsiasi possibilità hanno o idea che abbiamo cercato di aggiungere. Gli alti e bassi fanno parte del processo.

L’obiettivo era di finire tra le prime otto, una gara importante come le altre, consapevoli che affrontiamo una squadra in salute, c’è questa energia in questo stadio, trascinati dal pubblico e dobbiamo essere pronti dal punto di vista mentale per una gara del genere ma questa squadra ha una rosa importante dove tutti si sentono importanti e coinvolti“.

Le ultime gare dell’Inter in Champions: “Abbiamo perso delle partite dove probabilmente meritavamo di più ma quello che abbiamo ci meritiamo, inutile dire che abbiamo perso a Madrid all’ultimo secondo, il rigore nel finale contro il Liverpool… poi con l’Arsenal determinazione e coraggio ma abbiamo raccolto poco. Questa squadra negli ultimi due mesi è cresciuta molto anche dal punto di vista della convinzione, poi gli errori ci stanno“.

Chivu conclude: “In questo stadio non è semplice, l’energia che trasmette, l’ambizione delle partite in casa e la qualità e l’identità che hanno. Come tutte le squadre, problemi ne hanno anche loro come la fase difensiva ma staranno lavorando anche loro.

Barella? Ha avuto un risentimento muscolare, non l’abbiamo convocato ma sembra non sia niente di grave.

Lautaro? Non vuole mai riposare, tutti si mettono a disposizione del gruppo, pronti a dare il contributo.

Zielinski? Felici di lui, un giocatore fantastico per la qualità tecnica e tutto quello che sta cercando di fare“.