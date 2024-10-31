 Salta al contenuto

Borussia Dortmund, Emre Can può partire a gennaio

Raffaele Campo

BORUSSIA DORTMUND EMRE CAN – Non è una stagione facile questa in corso quella del Borussia Dortmund, reduce da tre sconfitte consecutive. Diversi sono stati i cambiamenti operati in estate.

Secondo quanto riferisce la Bild, a gennaio potrebbe esserci già una piccola rivoluzione ad annata in corso, con il club che potrebbe effettuare alcune cessioni.

BORUSSIA DORTMUND EMRE CAN – Tra gli indiziati a lasciare l’Iduna Park ci sarebbe addirittura anche Emre Can, approdato al BVB nel 2020 dopo un periodo in Italia alla Juve. Come lui anche Brandt, Sule e Sabitzer.

 

