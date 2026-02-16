Borussia Dortmund-Atalanta, Palladino: “Stimoli, Entusiasmo e crescita, vorrei leggerezza, personalità e maturità”

Raffaele Palladino è stato intervistato a Dortmund da Sky Sport dove l’Atalanta giocherà l’andata dei playoff di Champions League contro il Borussia. Così il tecnico dei bergamaschi:

“I tifosi sono la parte bella del calcio, averli anche contro è sempre uno spettacolo e fa bene al calcio. Giochiamo in uno stadio così bello, affascinante, prestigioso, sicuramente molto caldo e la Champions ci dà degli stimoli extra incredibili anche se siamo poche ore dopo la partita scorsa“.

Gli infortuni di De Ketelaere e Raspadori: “Ci dispiace, sono importanti per noi, qualità e imprevedibilità ma il calcio è fatto anche di questo, cose che possono succedere ma siamo una grande famiglia, un grande gruppo e chi li sostituirà lo farà nel miglior modo possibili, abbiamo raggiunto una consapevolezza che chi scende in campo sa cosa fare“.

Palladino conclude: “C’è grande entusiasmo, voglia di continuare a crescere, i risultati sono molto positivi. Sappiamo che in Champions il livello è alto, affrontiamo una squadra molto forte, grandi individualità allenati benissimo ma vogliamo confrontarci, metterli in difficoltà ed essere competitivi. In due partite ce la possiamo giocare e vogliamo farlo.

Cerco di trasmettere positività, leggerezza, autostima e domani voglio vedere personalità e maturità, capire i momenti perché ci saranno momenti da soffrire ma la mentalità dev’essere quella di cercare il risultato. Ho l’adrenalina a mille, siamo molto eccitati e non vediamo l’ora di scendere in campo. carica ma anche leggerezza“.