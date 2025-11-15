Bonny, è già amore per l’Inter: “San Siro magico. Sul Derby dico…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

Yoan Bonny, centravanti dell’Inter acquistato in estate, ha lodato l’ambiente nerazzurro e anticipato la carica per il Derby di San Siro..

SAN SIRO DERBY INTER BONNY – Ha già avuto modo di percepire e di sentire il ruggito di San Siro dopo poche settimane dal proprio approdo all’Inter. Contro il Torino, in campionato, Ange-Yoan Bonny ha siglato uno dei quattro gol in Serie A con la maglia nerazzurra sulle spalle. Stupito già ai tempi del Parma del glorioso stadio che, ora, invoca anche il suo nome dopo ogni giocata, l’attaccante francese ha cercato di esprimere a parole il fortissimo sentimento di orgoglio che si avverte quando si difende i colori di un club così importante a livello mondiale.

La magia di San Siro e l’importanza del Derby: la palla a Bonny

“L’Inter mi ha fatto capire quanto tempo serva per capire dove sei, in quale contesto tu sia finito, e per realizzare quanto grande sia questo club agli occhi del mondo. Il livello della squadra si alza continuamente ed è tuo compito stare al passo con le esigenze. Io mi metto a disposizione e imparo sempre di più”, ha replicato il francese ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Certo, segnare in un Derby e sentire quel ruggito da parte del tifo nerazzurro per un suo eventuale gol renderebbe ancor più speciale il già positivo impatto con la nuova realtà meneghina: “Quei novanta minuti saranno una battaglia, anche se si sfideranno due squadre che non si odiano. Come fascino e importanza, il Derby di Milano è importante tanto quanto un Real-Barcellona, ad esempio. Ma questo, solo a livello ambientale, non per la classifica. La stracittadina contro il Milan non varrà lo Scudetto, ma rappresenterà comunque una partita fondamentale di un campionato lungo e avvincente. Questo match sarà importante per guadagnare punti sulle rivali, come Napoli e Roma”, ha chiosato Bonny.