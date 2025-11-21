Bologna vicino al rinnovo di Orsolini fino al 2030

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Bologna spinge per blindare Orsolini

La trattativa tra Bologna e Riccardo Orsolini entra nella fase decisiva. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli di un accordo che, secondo le indiscrezioni, prolungherebbe il contratto dell’esterno marchigiano fino al 2029 con un’opzione per il 2030. La società considera Orsolini un elemento cardine del progetto tecnico e vuole assicurarsi la sua presenza negli anni della piena maturità calcistica.

Le cifre del nuovo contratto

Il nuovo accordo prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Una valutazione che riflette il peso di Orsolini nel percorso di crescita del Bologna, protagonista in Serie A con ambizioni sempre più evidenti. L’attuale contratto scade nel 2027, ma il club ha scelto di anticipare i tempi per chiudere ogni possibile margine di incertezza.

Fiducia reciproca verso la firma

Il rapporto tra il giocatore e la società è saldo. La volontà di continuare insieme è chiara da entrambe le parti, segno della centralità di Orsolini nel progetto rossoblù. Nel 2030, quando il nuovo accordo arriverà alla scadenza potenziale, l’esterno avrà 33 anni e potrebbe essere ricordato come una delle bandiere del club.

La firma è attesa a breve e rappresenterebbe un passo decisivo nella costruzione del futuro del Bologna.

