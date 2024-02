BOLOGNA-VERONA BARONI –

Vigilia della trasferta sul campo del Bologna per l’Hellas Verona e il mister Marco Baroni ne ha parlato in conferenza. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia:

“Squadra in salute, che sta bene e sta facendo un buon calcio, sfida complicata, difficile ma sappiamo che dobbiamo essere all’altezza, proporre idee e si può fare risultato solo con una grande prestazione. Zirkzee? Sta esplodendo, mi sembra cresca di gara in gara, molto partecipativo e sarà un cliente scomodo ma è tutto il Bologna organizzato, che ha distanze. E’ quella che ha avuto più continuità, in fiducia e si vede“.

L’attacco gialloblù: “Henry e Bonazzoli stanno crescendo, abbiamo bisogno di gol e dobbiamo aiutarli, se sono in difficoltà nella scelta è positivo”.

I complimenti per il lavoro di Baroni nelle difficoltà: “Li giro ai ragazzi, bravi a non farci destabilizzare ma non abbiamo tempo, le parte diventeranno sempre più decisive e mi piacerebbe dal punto di vista prestativo avere sempre una identità“.

Qui, il video pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

