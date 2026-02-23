 Salta al contenuto
Bologna-Udinese, probabili formazioni e diretta tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Tifosi Bologna
Foto © Stefano D'Offizi

Si chiude con Bologna-Udinese il programma della 26ª giornata di Serie A. Al Dall’Ara va in scena una sfida che pesa per la corsa europea dei rossoblù e per la continuità dei friulani. Ecco le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Kosta Runjaic.

Bologna, rientri chiave

In casa Bologna torna arruolabile Santiago Castro, colpito giovedì in Europa League ma ora recuperato per guidare l’attacco. Segnali incoraggianti anche per Heggem, pronto a riprendersi una maglia al centro della difesa.

Italiano valuta un rilancio dal primo minuto per Riccardo Orsolini e Jens Odgaard, oltre all’inserimento di Nadir Zortea sulla corsia laterale. Scelte che puntano ad aumentare ritmo e ampiezza contro una squadra fisica e organizzata.

Udinese, difesa a tre

Tra i bianconeri, Runjaic dovrebbe tornare alla difesa a tre. Oumar Solet, dopo qualche acciacco accusato nell’ultimo turno, è atteso regolarmente al centro del reparto. Sulle fasce agiranno Kingsley Ehizibue e Jordan Zemura, con Miller destinato alla panchina.

Sulla trequarti spazio a Nicolò Zaniolo, alle spalle della punta Bayo. Pronti a subentrare Buksa e Gueye per cambiare volto alla gara.

Dove vederla

Il match tra Bologna e Udinese sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 20:45. Disponibile anche in streaming tramite le rispettive piattaforme.

